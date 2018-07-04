سليماني يشيد بروحاني ويهدد بمنع تصدير النفط في المنطقة

هدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بمنع تصدير النفط في المنطقة "إذا ما تم حظر مبيعات الخام الإيرانية"، وذلك في تعليقه على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء.

وكان روحاني صرح خلال جولته التي يقوم بها في دول أوروبية بأنه "إذا لم يتم تصدير نفط إيران فلا ضمان لتصدير النفط من المنطقة كلها".

وعن هذه التصريحات نقلت وكالة أنباء فارس عن سليماني قوله الأربعاء إن حديثه "مدعاة فخر"، مشيدا بمواقفه "الحازمة تجاه التهديدات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون والصهاينة وتصريحاتهم التي تنم عن النزعة السلطوية والتوسعية".

وخاطب سليماني روحاني بالقول: "إنني أقبّل يدكم لتصريحاتكم الحكيمة والصائبة التي جاءت في وقتها المناسب، ونعلن الاستعداد لتقديم أي خدمة لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية".