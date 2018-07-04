رغم الخسارة في الوقت القاتل.. اليابانيون ينظفون الملعب

رغم وداع المنتخب الياباني كأس العالم بطريقة حزينة، وخسارته في الوقت بدل الضائع أمام بلجيكا، إلا أن جماهيره بقيت وفية لعاداتها الصحية.

ورغم مرارة الخسارة، إلا أن الجماهير اليابانية نظفت مدرجات ملعب "روستوف أرينا" عقب نهاية اللقاء، وهي عادتها ذاتها خلال مشوار الفريق بالبطولة.

لم تهتز بلجيكا بتأخرها بهدفين لتصعد إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم، بعدما أحرز البديل ناصر الشاذلي هدفا في اللحظات الأخيرة، لتفوز 3-2 على اليابان، الاثنين، وتواجه البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات.

وانهار لاعبو اليابان، التي تقدمت 2-صفر بهدفي جينكي هاراجوتشي وتاكاشي اينوي في بداية الشوط الثاني، على أرض الملعب، بعدما حول الشاذلي تمريرة توماس مونييه العرضية داخل الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع باستاد روستوف أرينا.