ريال مدريد يكشف حقيقة اتفاقه مع سان جيرمان لضم مبابي

كشف نادي ريال مدريد الإسباني حقيقة توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي المتألق في مونديال روسيا.

وقال النادي الملكي في بيانه الرسمي، اليوم الأربعاء: "بخصوص الأخبار التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول توصلنا لاتفاق مع باريس سان جيرمان حول مبابي، فإننا نعلن أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "ريال مدريد لم يقدم أي عروض لسان جيرمان أو للاعب، ويبدي أسفه لنشر مثل هذه الأخبار المغلوطة".

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا اتفق مع سان جيرمان على ضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت هذه التقارير أن الجانبين اتفقا على مبلغ 272 مليون يورو، كقيمة الصفقة يسدد على 4 دفعات.

وتألق مبابي مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، حيث سجل 3 أهداف، وساهم في بلوغ الديوك الدور ربع النهائي.