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ردا على جرائم الاحتلال في الخان الأحمر

الجهاد الإسلامي تدعو إلى تصعيد المواجهة مع العدو ووقف التنسيق الأمني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:39 - 04 يوليو 2018
الخان الاحمر الخان الاحمر
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دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائمه الاستعمارية في تجمع الخان الأحمر بالقدس المحتلة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ داوود شهاب، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الاستيطان الاستعماري الصهيوني يرتكب جريمة جديدة في تجمع الخان الأحمر، تضاف إلى جرائمه في القدس وسائر فلسطين".

وأضاف شهاب: ما من سبيل أمامنا لمواجهة هذا العدوان سوى تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال" داعيا للمشاركة الواسعة في مسيرات الجمعة المقبل والرد على سياسات الاحتلال.

 وأكد أن "التصدي للعدوان على شعبنا وأرضنا يستوجب وقف التنسيق الأمني فورا وانخراط الجميع في مواجهة شاملة ومفتوحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال".

وقمعت قوات الاحتلال تظاهرات خرجت في الخان الأحمر للتصدي للجرافات التي تقوم بهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات، مما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين.

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