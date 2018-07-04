مستوطنون يعتدون على أهالي تل الرميدة في الخليل

هاجم مستوطنو ما تسمى مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، مساء اليوم الاربعاء، عددا من المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب بحماية جنود الاحتلال الذين اعتقلوا أحد المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، في الخليل إن عدد من مستوطني البؤرة الاستيطانية المذكورة، اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين في تل الرميدة وعرف منهم سميح المحتسب وياسر أبو مرخية وبسام أبو عيشة، وتصدى المواطنون لهم ودار عراك بالأيدي بينهم".

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد الفاخوري أثناء تواجده في المنطقة التي اعتدى فيها المستوطنين على المواطنين.