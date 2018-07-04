الاحتلال يستهدف وزير الزراعة ويلاحق مركبته في القدس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة سفيان سلطان أثناء محاولته الوصول إلى الخان الأحمر للتضامن مع الأهالي، كما تم إبعاد مركبته ومنعها من الوقوف وملاحقتها لمسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات.

وأدان الوزير سلطان الهجمة الإسرائيلية المحمومة على الخان الأحمر، وأبو نوار شرق مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاحتلال اقتلاع السكان وتهجيرهم في محاولة لإعادة سيناريو النكبة عام 1948.

واستهجن قمع قوات الاحتلال أهالي الخان الأحمر والمتضامنين، والاعتداء على السكان الذين لم يعودوا في مأمن أمام العربدة الإسرائيلية، وهدم المساكن والمراعي في إطار تنفيذ مخطط E1.

وشدد الوزير سلطان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي واتخاذه خطوات على أرض الواقع تعزز صمود المواطنين في التجمعات البدوية، وتضع حدا للإجراءات الإسرائيلية ومحاولات التهجير.

وكانت قوات الاحتلال أوقفت في وقت سابق اليوم مركبة وزير الزراعة قرب حاجز الكونتينر وهو في طريقه لمدينة الخليل، وعطلت مسيره لأكثر من نصف ساعة، ما يؤكد عقلية القمع الإسرائيلية التي تستهدف أبناء شعبنا.