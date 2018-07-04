مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين : مصر وحدها تستطيع إنجاز صفقة تبادل أسرى

قال مسؤول ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين سابقا ديفيد ميدان والذي استقال منذ أشهر من منصبه، اليوم الأربعاء، إن مصر وحدها الجهة التي يمكن أن تنجز صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس.

ونقلت إذاعة ريشت كان العبرية عن ميدان الذي يعتبر أحد مهندسي صفقة جلعاد شاليط، أن التجربة أظهرت في النهاية أن حل المشاكل مع حماس في غزة يتم فقط عبر المصريين.

ونوه إلى أن قطر حاولت سابقا التدخل إبان أسر جلعاد شاليط لدى حماس، إلا أنها لم تنجح.

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات، فإن مصر هي الوحيدة التي يمكن أن تحل أي مشكلة في غزة".