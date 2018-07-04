الخان_الأحمر.. وجع فلسطيني يمتد إلى مواقع التواصل

أثارت الأحداث المندلعة في منطقة الخان الأحمر جنوب شرق القدس المحتلة غضباً وتضامناً كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة والاعتداء على المتضامنين ونشطاء المقاومة والأهالي الذين يحاولون منعهم من هدم المنطقة وتشريد الأهالي.

وأصيب 35 شخصاً خلال اقتحام قوات الاحتلال للخان الأحمر، فيما واصلت جرافات الاحتلال محاولاتها لاقتحام المنطقة لتهدم التجمعات البدوية فيها وطرد سكانها، حيث تضم 46 تجمعاً بدوياً.

وشكّل النشطاء سلسلة بشرية أمام جرافات الاحتلال التي تقوم بتجريف الأراضي في الخان الأحمر منذ الصباح، فيما يهدد جنود الاحتلال المواطنين هناك بإطلاق النار عليهم في حال لم يتراجعوا عن وقفتهم وعن منعهم الجرافات من الهدم.

وتصدر وسم #الخان_الأحمر موقع التغريدات الشهير "تويتر" فلسطينياً، وتداول نشطاء مواقع التواصل العديد من الصور ومقاطع الفيديو لاعتداء قوات الاحتلال على المدنيين والنشطاء والأهالي الذين يحاولون الدفاع عن منازلهم.

ونشر الناشط رضوان الأخرس مقطع فيديو لسحل قوات الاحتلال لفتاة معلقاً: "بعد أن خلعوا حجابها واعتدوا عليها بالضرب.. جنود الاحتلال يسحلون قبل قليل فلسطينية ويعتقلونها خلال دفاعها عن أرضها وبيتها و تصديها لجرافات الاحتلال التي كانت تهدم #الخان_الأحمر وهو تجمع سكني للفلسطينيين قرب القدس".

"لمثلِ هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ.. إن كان في القلبِ إسلامٌ وإيمانُ"

وقال حساب "الشجاعية": " منطقة الخان الأحمر تدخل ضمن المناطق العسكرية المغلقة من صباح الجمعة مما يعني أن لحظة التهجير قد تكون في أي وقت خلال الأيام القادمة".

وكتب أحمد شحادة: " الخان الأحمر والتجمعات الشبيهة تعتبر عقبة لصفقة القرن، الصمود في الخان وغيره سيسقط هذه الصفقة".

وكتبت الناشطة غفران: " الخان الأحمر تجمع للبدو من الفلسطينيين من 41 عائلة ومدرسة يواجهون الهدم والترحيل بصدور عارية، معًا لدعم صمود أهالي الخان الأحمر في مواجهة بلطجة العدو الصهيوني".

وفي ذات السياق قال أمجد جحجوح: " سكان الخان الأحمر لم يرضوا بيع أراضيهم بملايين الدولار، لم ينكسروا لمضايقات الاحتلال وظلوا صامدين، عاشوا بالخيام ولم يبنوا بيوتًا لهم، لأنهم يعرفون أن الاحتلال سيهدمها، جاء الاحتلال بجنودهم وجرافاتهم لهدم هذا المكان البسيط لإقامة مغتصبة صهيونية، فوقف الأهالي ضدهم بصدورهم".

#قمع وضرب واعتقال..

الاحتلال الاسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينيين حاولوا التصدي لهدم تجمع #الخان_الأحمر شرقي القدس المحتلة pic.twitter.com/XFQKZkCx8m — kayid alksasi (@KKayid5) ٤ يوليو ٢٠١٨

الخان الأحمر

تجمع للبدو من الفلسطينين من 41 عائلة ومدرسة يواجهون الهدم والترحيل بصدور عارية !

معا لدعم صمود أهالي الخان الأحمر في مواجهة بلطجة العدو الصهيوني — غفران~ (@gh_ofrana) ٤ يوليو ٢٠١٨

سكان #الخان_الأحمر لم يرضوا بيع أراضيهم بملايين الدولار ،

لم ينكسروا لمضايقات الإحتلال وظلوا صامدين

عاشوا بالخيام ولم يبنوا بيوتا لهم ،لأنهم يعرفون أن الاحتلال سيهدمها



جاء الإحتلال بجنودهم وجرافاتهم لهدم هذا المكان البسيط لإقامة مغتصبة صهيونية، فوقف الأهالي ضدهم بصدورهم pic.twitter.com/2siuBTptqI — Amjad Abd Jahjouh (@Amjad_Jahjouh) ٤ يوليو ٢٠١٨

- فلسطينيون يتصدون بأجسادهم لجرافات الاحتلال لمنعها من هدم تجمع #الخان_الأحمر شرق القدس المحتلة#فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/Q2qtZF2A3D — قُدس♡ (@quds_9) ٤ يوليو ٢٠١٨

بعد أن خلعوا حجابها واعتدوا عليها بالضرب.. جنود الاحتلال يسحلون قبل قليل فلسطينية ويعتقلونها خلال دفاعها عن أرضها وبيتها و تصديها لجرافات الاحتلال التي كانت تهدم #الخان_الأحمر وهو تجمع سكني للفلسطينيين قرب القدس.



"لمثلِ هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ.. إن كان في القلبِ إسلامٌ وإيمانُ" pic.twitter.com/x0EUnN8UnK — رضوان الأخرس (@rdooan) ٤ يوليو ٢٠١٨

هذا هو الوجه الحقيقي للإحتلال الصهيوني

#الخان_الأحمر pic.twitter.com/2xFXqtMBlM — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) ٤ يوليو ٢٠١٨

















