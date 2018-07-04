بدران: مواجهة صفقة القرن يكون بوقف التنسيق الأمني والتوقف عن ملاحقة المقاومة

طالبت حركة "حماس" من السلطة الفلسطينية بوقف ملاحقة طلبة الجامعات في الضفة الغربية، والإفراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين في زنازين الأجهزة الأمنية.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران في تصريح صحفي أن استمرار حملة الملاحقة والاعتقالات السياسية ينسف ما تدعيه السلطة من معارضتها ومواجهتها لصفقة القرن.

وأشار إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة صفقة القرن هو وقف التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة، وإطلاق يد الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته.

وأردف "الأولى بالسلطة وأجهزتها الأمنية أن تكون حامية وراعية لأي جهد يبذل في خدمة القضية الفلسطينية، وأن ترعى احتياجات الطلبة وتطلق الحريات على مصراعيها بدل الاعتقالات والملاحقات التي لا تخدم إلا عدونا".

ووجه بدران التحية لطلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة لما يبذلونه من جهد كبير في سبيل خدمة الطلاب على الرغم من ملاحقة الاحتلال والأجهزة الأمنية.

ودعا إدارة الجامعات إلى التدخل الفوري وإنقاذ طلبتها من سياسة الاعتقال السياسي، وتوفير الحماية لهم ومنع أي تدخلات خارجية في حياة الطلبة الأكاديمية والنقابية.

كما دعا بدران الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الوطنية الفاعلة إلى ضرورة تشكيل حالة وطنية مساندة لحق طلاب الجامعة بممارسة العمل النقابي بحرية تامة، ووضع حد للتدخلات الأمنية والملاحقات القمعية التي تمارسها بحق الطلاب.