قرار جديد من تركي آل الشيخ بشأن الأهلي المصري ورئيسه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، نيته التنازل عن جميع القضايا والشكاوى المقدمة منه ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيسه محمود الخطيب.

وقال تركي آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية: "تلقيت في الفترة الأخيرة، عدة اتصالات من أشخاص يصطادون في الماء العكر بخصوص الخلاف الطبيعي الناشب بيني وبين الأهلي".

وأضاف الرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري: "هؤلاء الأشخاص يستغلون هذا الخلاف للإضرار بمصالح الأهلي الذي أعشقه، وبعدما رأيت الأمور تصل لهذا الحد قررت التنازل عن كل القضايا والأمور التي تخص الأهلي أو محمود الخطيب، سنظل أخوان وحبايب".

وتابع آل الشيخ: "الأهلي همنا الأول والأخير ولن أسمح بأي ضرر له أو لأي ناد عربي طالما أنا رئيس للاتحاد العربي ومحب للرياضة ومصر، ولن أنتظر اعتذار من مسئولي القلعة الحمراء وأتمنى أن يعي جمهور الأهلي أن كل ما فعلته لأجلهم".