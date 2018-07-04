جريمة قتل تهز السعودية

استيقظت العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء 3 يوليو/تموز، على جريمة بشعة، تباشر الشرطة السعودية التحقيق فيها حاليا.

وقامت عاملة منزلية إثيوبية بقتل طفلة بعدد من الطعنات، وأصابت شقيقها في أجزاء مختلفة من جسده، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وحسب رواية أحد أقارب العائلة، فقد استغلت العاملة عدم وجود والدة الطفلين بالمنزل، بعد ذهابها إلى عملها، وتهجمت على الطفلين.

واستطاع الطفل الثاني الهرب من العاملة، بعدما قتلت أخته، وأبلغ والدته بالحادثة.

ونقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وأوقفت العاملة المنزلية لاستكمال إجراءات التحقيق معها.

وقالت شرطة الرياض إن العاملة في العقد الثالث من عمرها، وأنه بعد معاينة المنزل اتضح وفاة الطفلة متأثرة بجراحها وتعرض شقيقها لطعنتين.

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