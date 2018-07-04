أرقام تاريخية من مونديال روسيا

وصل مونديال روسيا بكرة القدم لمحطاته الأخيرة مع الوصول للدور الربع النهائي والذي يشهد تواجد 8 فرق إثنان منها من أمريكا الجنوبية و 6 فرق من أوروبا.

ضمنت القارة الأوربية حسابيا وجود منتخب أوروبي واحد على الأقل كطرف في المباراة النهائية.

ويشهد مونديال روسيا العديد من المفاجآت والأرقام القياسية، ليصنف هذا المونديال كواحد من أفضل المونديالات منذ العام 1934.

وأستعرضت صحيفة "إس" عددا من الإحصائيات والأرقام القياسية التي تميز بها المونديال.

حيث لعبت 56 مباراة حتى الآن من أصل 64 مباراة، وشهدت تعادلا سلبيا واحدا في اللقاء الذي جمع المنتخبين الفرنسي و الدنماركي.

كما شهد كأس العالم هذا تسجيل 146 هدفا حتى الآن ليحتل بذلك المركز الرابع في النسخ الأكثر تسجيلا بعد مونديال فرنسا في 1998 و مونديال البرازيل في 2014 ومونديال كوريا الجنوبية واليابان في 2002.

وشهد هذا المونديال رقما تاريخيا لعدد التمريرات الصحيحة والتي وصلت إلى 43139 تمريرة صحيحة بمعدل 770 تمريرة في المباراة الواحدة.

وتخطى المنتخب الإسباني الـ1000 تمريرة في لقائه مع منتخب البلد المضيف روسيا ليصبح أول منتخب في تاريخ البطولة بتخطى هذا العدد من التمريرات في مباراة واحدة، كما و يعتبر منتخب "اللاروخا" أكثر المنتخبات التي مررت كرات ناجحة بـ3120 تمريرة صحيحية في 4 مباريات.

وسجل الحارس المصري عصام الحضري اسمه في تاريخ المونديال كأكبر لاعب يشارك في البطولة وبعمر وصل إلى 45 عاما و6 أشهر.

كما وشهد المونديال استخدالم تقنية الفيديو وليصبح أول بطولة رسمية يستخدم فيها الفيديو.

كما و يعتبر مونديال روسيا أكثر بطولة يتم بها تسجيل أهداف قاتلة في الأوقات الإضافية وبرصيد أهداف وصل إلى 10، وبالعدد نفسه تم تسجيل أهداف عكسية أو ما يعرف بـ"أهداف النيران الصديقة"، حيث سجل 10 لاعبين أهدافا بطريق الخطأ في مرماهم.

بالإضافة لعدد ركلات الجزاء الترجيحية التي تم احتسابها والتي وصل عددها إلى 28 ركلة، تم استثمار 22 منها إلى أهداف وتم إضاعة 6 ركلات، وهو رقم قياسي جديد.