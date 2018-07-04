شهاب: هدم الاحتلال "الخان الأحمر" عدوان إسرائيلي يهدف للتوسع الاستيطاني في القدس

أكد مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في الخان الأحمر شرق القدس عدوان جديد على شعبنا.

وقال شهاب في تصريح صحفي: إن هدم منازل اهالي الخان الاحمر عدوان جديد في سياق التوسع الاستيطاني في القدس وسائر فلسطين.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الخان الأحمر شرق القدس، واعتدت على الأهالي والنشطاء الذين حاولوا منه آليات الاحتلال هدم القرية.

وكانت محكمة الاحتلال العليا، قد صادقت، أواخر أيار/ مايو الماضي، على هدم قرية الجهالين في خان الأحمر والمدرسة التي أقيمت هناك، في أي توقيت تراه القوات الإسرائيلية مناسبا بدءا من مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي.