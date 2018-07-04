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منتخب اكاديمية المحترفين الفلسطينيين ينهي معسكره بالإردن ويصل الي باريس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:24 - 04 يوليو 2018
اكاديمية المحترفين اكاديمية المحترفين
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غادرت بعثة منتخب أكاديمية المحترفين الفلسطينيين من العاصمة الاردنية عمان الي العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في بطولة باريس الدولية لمواليد 2003

وكان في وداع بعثة المنتخب رئيس نادي الوحدات السيد يوسف الصقور وعدد من محلي إدارة النادي وانصاره معربين عن دعمهم للبعثة لرفع العلم الفلسطيني وسط الحضور الدول للبطولة.

وقام رئيس النادي بتكريم بعثة المنتخب مقدما لهم درع النادي تعبيرا عن حبهم فلسطين ومدي الترابط الوثيق ودعما معنويا قبل المشاركة في البطولة.

ودعا في تصريح صحفي علي هامش التكريم اللاعبين لبذل الجهود للحصول علي البطولة وتشريف فلسطين ورفع العلم امام الدول المشاركة في البطولة الرياضية.

من جهته قام رئيس البعثة و أكاديمية المحترفين الكابتن اياد سيسالم بتقديم درع الي رئيس نادي الوحدات لما قدموه من تسهيلات وتوفير الملاعب والتنقلات للبعثة وتحملها عدة ايّام للإقامة وغيرها خلال معسكر.

وتقدم سيسالم بجزيل الشكر والاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي وانصاره الشعب الأردني كافة لما قدموه من ترحاب  يدل على أصالتهم .

جاء ذلك وسط تكريم عدد من الفرق في الاْردن بعثة المنتخب ودعمهم للحصول علي البطولة لتشريف فلسطين بالمحفل الدولي الذي يبدأ في السابع من الشهر الحالي.

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