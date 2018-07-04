محكمة النقض المصرية تقبل طعون أبو تريكة بإدراجه على قوائم الارهاب

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول الطعون المقدمة من اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق و1537 متهماً آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد اعتمدت على عدد من المستندات كانت ضمن أوراقها في قرار إدراج 1538 شخصًا على قوائم الإرهاب، من بينهم لاعب الكرة الدولي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوى، وغيرهم.