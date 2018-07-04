الحرس الثوري: هذا هو روحاني الذي نعرفه

وجه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز، رسالة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عقب تهديداته بعرقلة صادرات النفط في المنطقة، حال صدور قرار بمبيعات النفط الإيرانية.

وأشاد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بتصريحات روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان روحاني قد هدد بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة من المرور، حال مضي واشنطن قدما في خططها لإجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

وقال سليماني إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، حال حظر أمريكا مبيعات النفط الإيرانية.

وقال قائد فيلق القدس:

"هذا هو دكتور روحاني الذي نعرفه، بعد تصريحات الأخيرة حول النفط الإيراني".

وتابع: "يمكن أن أقبل يدك (روحاني) على تلك التصريحات الحكيمة التي جاءت في وقتها، وأنا في خدمتك لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية".