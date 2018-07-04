تعيين مسؤول جديد للملف الفلسطيني في المخابرات المصرية

عين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الجديد عباس كامل، مسؤولاً جديداً للملف الفلسطيني في الجهاز خلفاً للواء سامح نبيل.

ونقلت صحيفة "قدس برس" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن كامل قرر تعيين اللواء أحمد عبد الخالق خلفاً لسامح نبيل في إدارة الملف الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن عبدالخالق باشر فور تعيينه التواصل مع قيادتي حركتي "فتح" و"حماس"، ووجّه لهما الدعوة لزيارة القاهرة، واللقاء مع رئيس جهاز المخابرات.

وبحسب المصادر، فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس".

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أصدر مطلع الأسبوع الجاري قراراً رسمياً بتعيين اللواء عباس كامل كرئيس للمخابرات العامة، وذلك بعد 6 أشهر من إسناد مهمة تسيير إدارة الجهاز السيادي لمدير مكتبه السابق في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، عقب إقالة اللواء خالد فوزي.