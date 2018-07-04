الكشف عن حجم وقيمة الخسائر الإسرائيلية نتيجة الطائرات والبالونات "الحارقة"

كشفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن حجم وقيمة خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها الشبان من قطاع غزة.

وذكرت إذاعة "كان" العبرية، أن خسائر الاقتصاد نتيجة الحرائق التي تندلع يوميا بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، بلغت حتى الآن نحو 8.5 مليون شيكل (2.5 مليون دولار).

وقالت الإذاعة العبرية، إنه تم تقديم أكثر من 100 طلب إلى "مصلحة الضرائب الإسرائيلية" من قبل مزارعين ومستوطنين يهود يطالبون فيها بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة هذه الطائرات.

وأضافت، أن هذه الطائرات أدت إلى إحراق 5000 دونم من الحقول الزراعية، وإتلاف معدات زراعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفة أن هذه البيانات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالغابات والمحميات الطبيعية والبنى التحتية الأخرى.

وحذرت الشرطة الإسرائيلية، سكان مدن ومستوطنات في عمق المناطق التي تقع تحت سيطرتها من خطر "بالونات مفخخة" أطلقت من غزة.

وبحسب إذاعة "ريشت كان" العبرية، فإن "بالونات" تحمل "مواد متفجرة" وصلت يوم السبت الماضي، إلى منطقة "ماتيه يهودا" القريبة من "بيت شيمش"، مرجحةً أن مصدرها قطاع غزة.

ونوهت إلى أن الشرطة بدأت في حملة إعلامية واسعة تحذر فيها الإسرائيليين من الاقتراب من الطائرات الورقية الحارقة والبالونات، خشية من أن تكون "مفخخة".