"سبب رومانسي" يقرب رونالدو من وجهته الجديدة

ارتفعت حمى الحديث عن إمكانية انتقال مهاجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، واشتعلت التكهنات في معظم الصحف الإيطالية، التي تنتظر انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف فريق "السيدة العجوز".

واعتبر "موقع توتوسبورت.كوم" أن هناك "سببا رومانسيا" يتلخص بالأحاسيس التي عاشها رونالدو في أبريل الماضي ضد يوفنتوس بالذات في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفا أسطوريا في مرمى الحارس التاريخي، جانلويجي بوفون "حيث نادرا ما تسجل هدفا ويقف جمهور الفريق المنافس تحية لك".

وجاء هدف رونالدو في ذهاب الدور الربع النهائي بضربة مقصية رائعة فوقف جمهور يوفنتوس تحية له.

واعترف رونالدو بعد المباراة بأنه كان من أنصار فريق "السيدة العجوز" عندما كان طفلا صغيرا، في اعتراف يأخذ بعدا مختلفا بعد 3 أشهر.

وأضاف الموقع: "رونالدو هو آلة أرقام قياسية، كما أن مواجهة تحد جديد بعمر الثالثة والثلاثين ومنح يوفنتوس لقب دوري أبطال أوروبا قد يكون تحديا يثير رونالدو".

وتابع: "قد يكون هذا الأمر وسيلة له لكي يدخل أكثر فأكثر في التاريخ وإحراز نقاط جديدة في المواجهة الدائمة مع ليونيل ميسي الذي، على غراره، فاز بجميع الألقاب لكن مع ناد واحد هو برشلونة".

من جانبها، عنونت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الرياضية الواسعة الانتشار "يوفي-سي آر 7" (في إشارة إلى كريستيانو رونالدو ورقم قميصه)، مقدرة الصفقة، إذا تمت، بـ350 مليون يورو، متضمنة بدل الانتقال وأجر اللاعب على مدى 4 سنوات.

وأضافت الصحيفة: "انطلقت التكهنات بين إيطاليا والبرتغال وإسبانيا"، وتحدثت عن قصة "بدأت مثل الحلم أو اقتراح ثم تحولت إلى فكرة وربما تصبح حقيقة".

ويضع هذا السيناريو في الواجهة "أحد أهم لاعبين اثنين في العالم: رونالدو الذي يبحث بعمر الـ33 عن عقد أخير له في مسيرته وربما عن تحد جديد، ومدير أعماله جورجي منديش الذي لا يضاهيه أحد في مجال الأعمال والاتصالات، فضلا عن أكبر ناد في العالم".

أما صحيفة "كورييري ديللا سبورت" فعنونت "حمى الحمار الوحشي"، في إشارة إلى لوني قميص يوفنتوس بالأبيض والأسود، الذي حقق سلسلة رائعة من 7 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي في آخر 7 مواسم.

وأضافت الصحيفة أن "الشائعة بلغت أنحاء العالم" من تورينو إلى لشبونة، من إسبانيا إلى روسيا حيث يقام كأس العالم.

وترى الصحيفة أن بصمة مدير أعمال رونالدو واضحة في هذه العملية، لأنه يريد إبعاد موكله عن ريال مدريد "حيث لا يتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز".