5.3 مليون مسافر سيعبرون مطار "تل أبيب" هذا الصيف

نشرت صحيفة "كالكاليست" العبرية الناطقة بالإنجليزية، نقلاً عن وزارة النقل والمواصلات التابعة لحكومة الاحتلال أن 5,3 مليون مسافر سيعبرون مطار "تل أبيب" خلال هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة النقل الإسرائيلية, أن ما يصل إلى 100.000 من الركاب القادمين والمغادرين سيمرون عبر مطار "تل أبيب" خلال أكثر الأيام ازدحامًا في شهري يوليو/تموز الجاري وشهر آب/أغسطس القادم.

وأضافت الصحيفة أن 5.3 مليون مسافر سيعبرون مطار "بن غوريون" في "تل أبيب" خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقديرات نشرتها وزارة النقل الإسرائيلية يوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن هيئة المطارات الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تكون الأيام الأكثر ازدحامًا هي أيام الأحد والخميس، حيث سيستوعب المطار ما بين 90,000 إلى 100,000 من المسافرين القادمين والمغادرين، على أكثر من 600 رحلة في اليوم.

وحول الوجهة التي يفضلها المسافرون الاسرائيليون, أفادت الصحيفة وفقاً للبيانات التي تم جمعها عن الرحلات المحجوزة بالفعل، فإن تركيا مثلت الوجهة الرائدة للمسافرين الإسرائيليين، تليها اليونان وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا، حسبما ذكرت الهيئة في بيانها.