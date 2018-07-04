 الأوقاف: انهاء الحجوزات البرية لحجاج القطاع والمغادرة في الـ5 من أغسطس

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة النقل والمواصلات، اليوم الاربعاء، اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لعام 2018.

وتنص الاتفاقية على نقل حجاج فلسطين (المحافظات الجنوبية) من داخل معبر رفح على الجانب المصري إلى مطار القاهرة براً وحتى مطار (الملك عبد العزيز الدولي بجدة) بالمملكة العربية السعودية جواً، وإعادتهم بعد أداء مناسك الحج من مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وصولا الى معبر رفح، وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج دولة فلسطين.

وسيبدأ نقل الحجاج في رحلة الذهاب من الفترة الواقعة ما بين 23 – 26 ذي القعدة 1439 هجري الموافق 5-8/08/2018 ولمدة (4) أيام، والعودة في الفترة الواقعة ما بين 19 - 22 ذو الحجة 1439 هجري الموافق 30- 31/08/2018 ولغاية 1-2/9/2018م ولمدة (4) أيام كحد أدنى بما يتوافق مع موافقات جداول الرحلات من الجهات السعودية والمصرية المختصة ذهاباً وإياباً.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أنه تم الاتفاق على نقل (2,850) حاجا وحاجة تشمل البعثات الادارية والطبية والوعظية.

وأكد أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لضمان تسهيل أمور حجاج فلسطين، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، ومن خلال سفارات فلسطين في الرياض والقاهرة.

بدوره، قال وزير النقل والمواصلات، رئيس المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية سميح طبيلة، إن الاتفاقية تخدم حجاج فلسطين وتقديم الأنسب لهم من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف لنقل حجاج قطاع غزة لأداء هذه الفريضة .

وأضاف انه ومن خلال الخطوط الجوية الفلسطينية سيتم توفير طائرات حديثة من نوع بوينغ 737 أو ايرباص 320 مؤهلة لنقل حجاج فلسطين من قطاع غزة ضمن شروط تراعي التكلفة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام .

واشاد الوزيران بالأهمية التي توليها القيادة والحكومة الفلسطينية من اجل تسهيل خروج حجاج المحافظات الجنوبية وتقديم كل ما من شأنه ضمان وسلامة سفرهم وعودتهم الى ارض الوطن .