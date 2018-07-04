شاكيد: يجب استغلال فرصة الضغط على غزة لإعادة المفقودين

دعت إيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى استغلال الوضع الحالي في قطاع غزة لإحداث مزيد من الضغط بهدف إعادة المفقودين من الجنود و "المدنيين" لدى حماس.

وقالت شاكيد خلال مشاركتها في مؤتمر للمطالبة بإعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول، إن الحكومة والكابنيت يعملان من أجل تحقيق نجاح في هذه القضية. معتبرةً أن الوضع في غزة حاليا يشكل فرصة لذلك.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترفض الشروط المسبقة التي تضعها حركة حماس لإطلاق سراح أسرى أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم خلال صفقة الجندي جلعاد شاليط.