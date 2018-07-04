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الاحتلال يمنع متطوعين من استكمال اعمال النظافة بمقبرة باب الرحمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:19 - 04 يوليو 2018
الاحتلال في مقبرة باب الرحمة الاحتلال في مقبرة باب الرحمة
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الشبان المقدسيين من استكمال اعمال النظافة في مقبرة باب الرحمة الملاصقة بسور المسجد الأقصى المبارك الشرقي.

وفحصت قوات الاحتلال البطاقات الشخصية للمتطوعين وحررتها (إمكانية استدعائهم في أي لحظة من قبل سلطات الاحتلال)، حيث يواصل مجموعة من الشبان حملتهم التطوعية في المقبرة لليوم السابع على التوالي، بإزالة الأوساخ والأعشاب.

ويذكر أن المقبرة تتعرض منذ مطلع شهر رمضان الفائت لحملة تدنيس من الاحتلال ومؤسساته استهدفت مصادرة جزءٍ هام من المقبرة لصالح مخططات تهويدية، في حين تُواصل مجموعة من المقدسيين عملها التطوعي في المقبرة

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