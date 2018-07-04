مادة مجهولة تضع بريطانيين في حالة حرجة

نقل شخصان إلى المستشفى في سالزبوري، وهما في حالة حرجة بعدما تعرضهما "لمادة مجهولة" في أميسبوري على بعد بضعة كيلومترات عن المكان الذي وقع فيه الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته ضحية محاولة تسميم في آذار/مارس، كما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأوضحت شرطة منطقة ويلتشير أن المريضين "يتلقيان علاجا في مستشفى سالزبوري بعد تعرضهما المفترض لمادة مجهولة"، مؤكدة أنها تعتبر الأمر "حادثا كبيرا".

والشخصان هما رجل وامرأة في الأربعين من العمر وعثر عليهما غائبين عن الوعي السبت 30 حزيران/يونيو في منزل في مدينة أميسبروي (جنوب إنجلترا) التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن المكان الذي وقع فيه سكريبال وابنته ضحية تسمم بغاز للأعصاب في 04 آذار/مارس. وصرحت الشرطة "إنهما في حالة حرجة".

وكانت الشرطة تحدثت أولا عن فرضية تسمم مرتبطة بتعاطي هيرويين أو حشيشة الكيف، لكنها أوضحت أن اختبارات إضافية تجري "لتحديد طبيعة المادة التي أدت إلى مرض الشخصين". مضيفة "ندقق في ملابسات الحادث".

وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول عدة مواقع قد يكون الشخصان توجها إليها بينما تم تعزيز وجود الشرطة في مدينتي أميسبروي وسالزبوري.

وذكرت إدارة الصحة العامة في إنكلترا "بابليك هيلث انغلند" أن الحادث "لا يشكل أي خطر صحي كبير على الجمهور". وأكد ناطق باسم هذه الإدارة أن هذه المعلومات "سيتم تقييمها بشكل مستمر حسب المعلومات التي تتم معرفتها".

وكان قد عثر على سيرجي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في 04 آذار/مارس الماضي في سالزبوري. واتهمت بريطانيا وحلفاؤها روسيا بالوقوف وراء محاولة تسميمه، لكن موسكو نفت ذلك بشدة. وأثار تسميم سكريبال وابنته بواسطة غاز أعصاب أزمة دبلوماسية خطيرة بين لندن مدعومة من حلفائها الغربيين، وموسكو. وأدت الأزمة إلى أكبر تبادل لطرد دبلوماسيين في التاريخ.