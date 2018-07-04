فياض يرغب زيارة غزة ويؤجل الإفصاح عن رؤيته لحل الانقسام حتى نضوجها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، أنه لا زال ملتزما بمبادرته لإنهاء الانقسام، مؤكدا رغبته بزيارة قطاع غزة.

وقال فياض لصحيفة الأخبار اللبنانية:" لا زلت ملتزما بمبادرتي لإنهاء الانقسام قبل 3 أعوام وهي ذات الرؤية ولا جديد عليها حتى اللحظة ونأمل أن نصل إلى مقترح ينهي الخلاف والانقسام".

وفضّل فياض ألا يكشف تفاصيل أخرى عبر الإعلام عن تلك الرؤية حتى نضوجها.

وأكد فياض أنه التقى السبت الماضي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس .

إلى ذلك، أبدى فياض رغبته في زيارة غزة، معقّباً: "هذه مسألة لا يوجد اعتراض عليها، لكن من المبكر الحديث عن تفاصيل".

وكان فياض قد زار غزة قبل ثلاث سنوات (2015)، لأول مرة منذ 2005، عندما استضافه "مركز بيت الحكمة"الذي يديره القيادي في حماس" أحمد يوسف.