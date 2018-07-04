"جماعات الهيكل" توزع دعوات لاقتحام الاقصى

دعت جماعات الهيكل المزعوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، لإحياء الذكرى الأولى لمقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

ووزعت جماعات الهيكل المزعوم الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحياء "الذكرى الأولى "وحملت الدعوة صورة للشرطيين، ودعت لاقامة الصلوات في الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر والتي تستمر من الساعة 7:30-11 ثم من الساعة 1:30- 2:30.

وجاء في الدعوة :" ندعو لإحياء ذكرى من دافعوا وحموا المكان المقدس الذي نصعد اليه".

وفي الرابع عشر من شهر تموز العام الماضي نفذ ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني عملية في المسجد الأقصى المبارك، أدت الى استشهاد الشبان ومقتل أثنين من عناصر شرطة الاحتلال.