زلزال يضرب شمال فلسطين المحتلة

ضرب زلزال بقوة 4.2 فجر اليوم مناطق شمال فلسطين المحتلة المحتلة دون الإبلاغ لغاية الآن عن اضرار مادية او إصابات بشرية.

وقعت الهزة في الخامسة إلا عشر دقائق من فجر اليوم هزة أرضية في مناطق شمال إسرائيل بقوة 4.2 حسب مقياس ريختر .

وجاء من المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أن سكان شمال "إسرائيل" شعروا بالهزة. كما جاء ان مركز الهزة يقع الى الشمال من بحيرة طبريا وعلى عمق أربعة كيلومترات تحت سطح الأرض.

وبعد الهزة الأرضية الأولى بنحو ثماني دقائق تلتها هزة أخرى أخف تم رصدها بقوة 3.2 حسب مقياس ريختر. وفي السابعة الا عشر دقائق صباحا بتوقيت القدس قال مواطنون في شمال إسرائيل انهم شعروا بهزات إضافية خفيفة.