الاعلام العبري يزعم: المقاومة بغزة تبتكر تطبيقات للتجسس على جنود الاحتلال

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس إبتكرت بالأشهر الماضية تطبيقات للهواتف المحمولة تستخدم للتجسس على جنود الاحتلال، حيث إنتشرت مؤخرا عددا من تطبيقات التعارف بين جنود ومجندات الاحتلال تبين فيما بعد أن هدفها إختراق أجهزة الجنود والوصول لمعلومات أمنية خطيرة.

وبحسب بيان أصدره جيش الاحتلال فإنه بعد حذف تطبيقات التعارف من متاجر تحميل التطبيقات قامت حركة حماس بإبتكار تطبيقات أخرى رياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وادعي البيان أن هذه التطبيقات التي قام بعض الجنود بتحميلها، أيضا تعمل على إختراق الأجهزة الخلوية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: “حركة حماس إستخدمت حسابات وهمية على مواقع الفيسبوك وتطبيق “واتس آب” تحمل أسماء إسرائيلية للتعرف على الجنود وإغرائهم وإختراق أجهزتهم الخلوية”.

وتابع جيش الاحتلال: “٢٪؜ من جنوده قاموا بتحميل تطبيقات الإختراق على أجهزتهم النقالة، وحوالي ٥٪؜ من الجنود وافقوا على التعارف مع شخصيات وهمية تبين لاحقا أنها عناصر في المقاومة”.

وكان عددا من جنود الاحتلال قدموا بلاغات لوحدة القرصنة الإلكترونية في جيش الاحتلال حول تعرضهم لتطبيقات مشبوهة قاموا بتحميلها على أجهزتهم الخلوية، وبعد تحقيقات طويلة أجرتها الوحدة تبين أن لدى التطبيقات قدرة كبيرة لإختراق الهواتف والوصول إلى كافة المعلومات والملفات المحملة عليه.