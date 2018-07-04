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مصر.. إعادة إدراج أبوتريكة في قوائم الإرهاب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:02 - 04 يوليو 2018
ابو تريكة ابو تريكة
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أعادت المطابع الأميرية المصرية إدراج محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي والمنتخب المصري على قوائم الإرهاب في القضية رقم 620 لسنة 2018 .

ونشرت آخر التحديثات الثلاثاء 3 يوليو في جريدة "الوقائع المصرية" لمدة 5 سنوات قادمة.

ويأتي الإدراج عشية إصدار محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من المتهمين أنفسهم على قرار سابق بإدراجهم على قائمة الإرهابيين في يناير 2017، ويأتي أيضا بعد نحو أسبوع من غلق باب الطعن رسميا على قرار الإدراج الجديد.

وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.

كما أزيل أشخاص توفوا وأثبتت التحريات براءتهم من القضية، وكانوا قد أدرجوا سلفا على القائمة في 12 يناير 2017.

وبين القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 أبريل الجاري، وصدر قرار الإدراج في 19 أبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في الأول من أبريل.

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