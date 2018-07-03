18 حريقاً بفعل البالونات الحارقة داخل السياج الفاصل شرق قطاع غزة

اندلع 18 حريقاً داخل السياج الفاصل شرق قطاع غزة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، بفعل طائرات ورقية وبالونات العودة التي أطلقت من القطاع.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية؛ فإن الحرائق اندلعت في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري، ومستوطنتي "بئيري" و"ناحال عوز" وسط شرقي القطاع.

وفي وقتٍ سابقٍ، قالت إذاعة "كان" العبرية: إن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة طائرات غزة الورقية، بلغت حتى الآن نحو 8.5 مليون شيكل (2.5 مليون دولار).

وأشارت الإذاعة العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم أكثر من 100 طلب إلى مصلحة الضرائب الإسرائيلية، من مزارعين ومستوطنين يطالبون فيها بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الطائرات الورقية التي تطلق من غزة.