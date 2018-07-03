مناورة تحاكي سقوط صاروخ على عمارة سكنية في "بتاح تكفا"

أجرت ما تسمى "الجبهة الداخلية" في جيش الاحتلال مناورة تدريبية مشتركة مع شرطة الاحتلال ونجمة داود الحمراء والإطفائية، تحاكي سقوط صاروخ على عمارة سكنية مكونة من 27 طابق ويقطن بها أكثر من 100 عائلة في مدينة "بتاح تكفا".

ووفقاً لموقع "معاريف هشفوع"، فقد حاكت المناورة سيناريوهات مختلفة، شملت إخلاء عشرات الجرحى للمستشفيات "الإسرائيلية"، وإنقاذ عشرات المحتجزين والعالقين داخل المبنى، بالإضافة إلى إطفاء الحرائق التي نشبت في أعقاب سقوط الصاروخ.

هذا ويدور الحديث عن مناورة تم التخطيط لتنفيذها منذ ثلاثة شهور بالتعاون مع إدارة البرج السكني الذي تم تنفيذ المناورة التدريبية فيه.