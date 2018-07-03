جيش الاحتلال يتوقف عن تسليح جنوده بالغاز المسيل بسب اساءة استخدامه

أصدر قائد ركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي بجيش الاحتلال الجنرال إيتسيك ترجمان قرارا بوقف توزيع بخاخات الغاز المسيل للدموع على جنود ومجندات الجيش.

ووفقا لموقع القناة العبرية السابعة فإن الغاز المسيل للدموع قد أثبت عدم فائدته ، إضافة إلى أنه يشكل خطرا على الجنود عقب إساءة استخدام هذه البخاخات من قبل جنود ومجندات الجيش الاسرائيلي .

هذا ويشار إلى أن الجيش كان قد قرر العام الماضي تزويد جنود ومجندات الجيش ببخاخات الغاز المسيل للدموع لاستخدامه في حال تعرضوا لمحاولة طعن ، إلا أن ذلك الأمر قد خلق مشاكل أخرى للجيش الاسرائيلي بما في ذلك اساءة استخدام الغاز من قبل الجنود والمجندات .