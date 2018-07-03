الاحمد يكشف عن لقاء سيجمعه مع مسؤولين مصريين لبحث المصالحة

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد عن لقاء سيجمعه في القاهرة اليوم مع مسؤولين مصريين للبحث في ملف المصالحة.

وقال الاحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الثلاثاء، ان التحرك بملف المصالحة يأتي وفق تقرير قدمته اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني سُلم للرئيس قبل 3 ايام يؤكد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس دون الحاجة لاتفاقات جديدة والتمسك بالرعاية المصرية للمصالحة.

واضاف الاحمد أننا بانتظار نتائج اللقاء الذي سيجمع وفدا من حركة حماس بالمسؤولين المصريين، موضحا انه اذا لم تلتزم حماس بتطبيق الاتفاقات الموقعة وبوحدة التمثيل الفلسطيني فان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستبحث ملف انهاء الانقسام بعيدا عن حماس وسيرفع ذلك لاجتماع المجلس المركزي القادم ليحدد الخطوات العملية لذلك موضحا انه من المبكر الحديث عن هذه الخطوات.

يذكر ان مصدر مطلع في حركة حماس، اكد أن الحركة تلقت دعوة رسمية اليوم، من مصر، لزيارة القاهرة، لبحث عدة ملفات، ومنها "المصالحة الفلسطينية" المتعثرة، والأوضاع الأمنية المتوترة بين قطاع غزة وإسرائيل.