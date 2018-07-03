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البدء بإنشاء 30 برجًا للإنقاذ على ساحل وسط القطاع وجنوبه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:40 - 03 يوليو 2018
منقذ بحري منقذ بحري
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بدأت وزارة الحكم المحلي بإنشاء 30 برجًا للإنقاذ على امتداد ساحل بلديات المحافظتين الوسطى والجنوبية في قطاع غزة "في إطار مساعيها للحفاظ على حياة المصطافين في الموسم الحالي".

وأوضح مسؤول ملف الإنقاذ البحري بالوزارة إياد أبو حلوب أن أبراج الإنقاذ تشمل ساحل بلديات الزوايدة، والنصيرات، ودير البلح، وخانيونس، ورفح.

وذكر أبو حلوب أن إنشاء أبراج الإنقاذ على طول الشاطئ يشكل حماية حقيقية لعموم المصطافين من السكان كونه يساعد المنقذين في مراقبة الشاطئ على الوجه الأكمل، ويسهم في إرشاد المواطنين وتعريفهم بالمناطق المسموح بها السباحة.

أما الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي سعيد عمار فأوضح أن "الجهات المختصة ستوفر مزيدًا من أبراج المراقبة، للمساعدة في الحفاظ على أرواح المواطنين".

ولفت إلى أن وزارته شارفت على الانتهاء من الترميم والتأكد من سلامة الأبراج الحالية.

 

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