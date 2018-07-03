بعد السياسة.. "السحر" يدخل على خط علاقات الكوريتين

بعد الانفراج السياسي بين الكوريتين، على إثر الزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية نهاية أبريل الماضي، بدأت تدخل على خط العلاقات بين البلدين أمور أخرى.

إذ دعت كوريا الجنوبية "سحرة" من كوريا الشمالية للمشاركة في مسابقة في هذا المجال دولية تستضيفها مدينة بوسان في يوليو الجاري، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الوحدة قوله، إن كوريا الجنوبية دعت السحرة الكوريين الشماليين للمشاركة في المسابقة الدولية للسحر بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين للمشاركة في الفعاليات الدولية.

وذكر المصدر أن الوزارة تنتظر حاليا ردا من كوريا الشمالية بعد أن دعت مؤخرا السحرة الكوريين الشماليين إلى بطولة العالم للسحر، التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 15 يوليو في المدينة الساحلية الجنوبية للبلاد.

وأكد على أن هذه الخطوة تتماشى مع الاتفاق، الذي توصلت إليه الكوريتان في الشهر الماضي بشأن دعوة البلدين لبعضيهما البعض للأحداث الدولية التي تستضيفانها في المستقبل.