"إسرائيل" تخشى استهداف إيران لمسؤوليها في الخارج

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن "تل أبيب" تخشى استهداف إيران لمسؤولين "إسرائيليين" أثناء وجودهم في الخارج.

وقالت القناة "الإسرائيلية" الأولى، إن رئيس جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" "الشاباك" نداف أرغمان، التقى الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الأسبق للاحتلال ايهود باراك، لمناقشة أمنه الشخصي".

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، أن "باراك يعقد اجتماعات كثيرة في الخارج، وفي بعض الأحيان تكون وسيلته الوحيدة للدفاع عن نفسه هي سلاحه الشخصي".

وذكرت الصحيفة أن "الشاباك" وباراك، رفضا التعقيب على هذه التقارير.

وأفادت "هآرتس"، أن المسؤولين الأمنيين يستعدون لانتقام إيراني محتمل، فيما عزت الصحيفة ذلك إلى سلسلة الغارات الجوية التي طالت أهدافا إيرانية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، ونسبت إلى الجيش "الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أنه "إلى جانب العمل العسكري المحتمل على الحدود الشمالية (بين لبنان وإسرائيل)، تأخذ قوات الاحتلال "الإسرائيلية" في الاعتبار محاولة استهداف "إسرائيلي" في الخارج".