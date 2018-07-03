إطلاق مخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً في قطاع غزة

أطلقت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والإدارة العامة للمخيمات الصيفية وجمعية اقرأ الخيرية اسم مخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً للذكور والإناث في محافظات قطاع غزة صباح الأحد الموافق 01/07/2018م حتى نهاية 31/08/2018م، ولمدة شهرين كاملين من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً.

وأكدت اللجنة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن إطلاق اسم المخيم الصيفي بمخيمات العودة الصيفية يأتي مواكبةً لمسيرات العودة، حيث ستحمل هذه المخيمات أسماء شهداء مسيرات العودة، وأسماء المدن والبلدات المهجرة، وسيتم تكريم الحفظة والحافظات لكتاب الله كاملاً من خلال حفل مركزي كبيرٍ على شرف أرواح شهداء مسيرة العودة، حيث سيُهدي كلُّ حافظٍ حفظه لروح أحد الشهداء الطاهرة.

ودعت اللجنة الدعوية، أبناء شعبنا وأولياء الأمور للمبادرة والإسراع واغتنام فرصة الإجازة الصيفية بالتسجيل والالتحاق بتلك المخيمات وقضاء الإجازة الصيفية في أعظم طاعة، وأجل عبادة، وذلك ضمن الشروط والمعايير المعلنة وهي: -

1- أن يتراوح عمر المشارك أو المشاركة ما بين 10 سنوات إلى 18 سنة.

2- يشترط في الحفظ والتسميع الالتزام بأحكام التلاوة والتجويد.

3- يشترط أيضاً سرعة البديهة والحفظ.

4- ألا يقل حفظ المشارك أو المشاركة عن عشرة أجزاء فأكثر.

نص البيان:

بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة لمخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

(والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ)

الحمد لله رب العالمين القائل: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، والقائل: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).

والصلاة والسلام على خير المرسلين، وقائد المجاهدين، وشفيع الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم القائل: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغُرِّ الميامين.. أما بعد: -

إيماناً منَّا بأنَّ العودة الى كتاب الله وحفظه وتعلمه والعمل بأحكامه هي الطريق الصحيح والأصوب والأقرب لتحقيق طموحات شعبنا بالعزة والكرامة والنصر والتمكين، والرد الطبيعي لما يتعرض له شعبنا من عدوان ممنهج ومستمر ومؤامرات تستهدفُ تصفية مشروعنا الوطني وقضيتنا العادلة والإجهاز عليه من خلال ما يسمى بصفقة القرن المزعومة، وإعلان القدس عاصمة لدولة الكيان، وفي ظل خذلان عربي قاهر، وصمت دولي واضح، وانحياز أمريكي فاضح، وتزامناً مع مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، والتي انطلقت منذ تاريخ 30/03/2018 م حيث إحياء شعبنا لذكرى يوم الأرض ثم النكبة ثم نكسة حزيران عام 1967م، وفي ظل استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بالعودة وكسر الحصار، ووفاءً وعرفاناً منَّا بدماء الشهداء الزكية والجرحى الأبطال التي نزفت في تلك المسيرات.

أطلقت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والإدارة العامة للمخيمات الصيفية وجمعية اقرأ الخيرية اسم مخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً للذكور والإناث في محافظات قطاع غزة صباح الأحد الموافق 01/07/2018م حتى نهاية 31/08/2018م، ولمدة شهرين كاملين من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً، ومواكبةً لمسيرات العودة، حيث ستحمل هذه المخيمات أسماء شهداء مسيرات العودة، وأسماء المدن والبلدات المهجرة، وسيتم تكريم الحفظة والحافظات لكتاب الله كاملاً من خلال حفل مركزي كبيرٍ على شرف أرواح شهداء مسيرة العودة، حيث سيُهدي كلُّ حافظٍ حفظه لروح أحد الشهداء الطاهرة.

وعليه فإننا ندعو أبناءنا الطلبة وأولياء الأمور للمبادرة والإسراع واغتنام فرصة الإجازة الصيفية بالتسجيل والالتحاق بتلك المخيمات وقضاء الإجازة الصيفية في أعظم طاعة، وأجل عبادة، وذلك ضمن الشروط والمعايير المعلنة وهي: -

1- أن يتراوح عمر المشارك أو المشاركة ما بين 10 سنوات إلى 18 سنة.

2- يشترط في الحفظ والتسميع الالتزام بأحكام التلاوة والتجويد.

3- يشترط أيضاً سرعة البديهة والحفظ.

4- ألا يقل حفظ المشارك أو المشاركة عن عشرة أجزاء فأكثر.

فمن يجد في نفسه توافر تلك الشروط عليه التوجه والتسجيل في أقرب مخيم صيفي لسكناه، وفي هذا المقام نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل المساهمين والمتبرعين في إنجاح هذا المشروع القرآني الكبير.

بوركتم وبورك جهادكم وعطائكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، والحرية لأسرانا أسرى الحرية البواسل، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، وحيا الله المقاومة وأدام عزها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الثلاثاء 19 شوال 1439 هجري

الموافق 03 يوليو 2018م