أوبرادور رئيسا للمكسيك لـ 6 سنوات مقبلة

حصل أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على 95.52 بالمئة، من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في المكسيك في نهاية الفرز الأولي لأكثر من 92 بالمئة للأصوات في مراكز الاقتراع.

إن إجمالي ما تم تسجيله في برنامج النتائج الأولية بلغ 144.3 ألف صوت من أصل 156.8 ألف.

وجاء في المرتبة الثانية ريكاردو أنايا [22.5 بالمئة]، و حل ثالثا — خوسيه أنطونيو ميد [16.39 بالمئة] وفي المركز الرابع خايمي رودريغيز كالديرون [5.13 بالمئة].

ووعد معهد الانتخابات الوطني المكسيكي بالإعلان عن نتائج الانتخابات الرسمية يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن فوز لوبيز أوبرادور، قد اعترف بها منافسيه في الانتخابات، والرئيس الحالي للمكسيك، وأرسل العديد من القادة الأجانب تهانيهم.

وسيشغل لوبيز أوبرادور المنصب، لمدة 6 سنوات اعتبارا من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ولد لوبيز أوبرادور في 13 نوفمبر عام 1953، درس العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك من العام 1972 حتى 1976.

أوبرادور الذي يصف نفسه بـ"العنيد"، سبق أن ترشّح مرتين للانتخابات الرئاسية، أولها عام 2006، وحينها خسر بفارق ضئيل، وقال إن التزوير هو السبب، ثم قاد احتجاجات اعتقد كثيرون أنها ستنهي مسيرته السياسية.

وترشح مرة أخرى في 2012 ولم يفز أيضا.