ريال مدريد يعلن "موقفه الرسمي" من نيمار

نفى ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تقريرا، قال إنه عرض مبلغا قياسيا يبلغ 310 ملايين يورو "360.59 مليون دولار" لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان.

وقال النادي في بيان بموقعه على الإنترنت: "في ضوء المعلومات التي أعلنتها قناة تلفزيونية إسبانية، بشأن عرض مزعوم من ريال مدريد، إلى باريس سان جرمان، حول لاعبه نيمار، يرغب ريال مدريد في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف: "ريال مدريد لم يقدم أي عرض من أي نوع لباريس سان جرمان أو للاعب".

وذكرت قناة "تي.في.ئي" الإسبانية، الاثنين، أن ريال مدريد، قدم العرض بالفعل للاعب البرازيلي الذي ترك برشلونة العام الماضي، مقابل مبلغ قياسي قيمته 222 مليون يورو.

ويشارك نيمار حاليا مع منتخب البرازيل في كأس العالم، في روسيا، وسجل هدفا وصنع آخر في الفوز 2-0 على المكسيك في دور الـ16، الاثنين.