الإمارات تنقل جبال جليدية من القطب الجنوبي

ذكرت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية أن شركات إماراتية ستبدأ بنقل الجبال الجليدية من القطب الجنوبي في عام 2019، وذلك لاستخدامها في مياه الشرب.

ووفقا للصحيفة، فإن الإعلان عن انطلاق المشروع كان في العام الماضي، وخلال هذا الوقت، قام مؤسسي المشروع باستشارة العلماء وتقدموا بطلب للحصول على العديد من براءات الاختراع العلمية في المملكة المتحدة فيما يتعلق بتكنولوجيا سحب الجبال الجليدية والحد من عملية ذوبان الجليد.

وتقدر تكلفة المشروع بمبلغ 50 مليون دولار، وسيقوم رائد أعمال من الإمارات العربية المتحدة بتمويله من أمواله الخاصة.

ومن المخطط في عام 2019، سيتم نقل تجريبي لجبال جليدية عبر طريق أقصر إلى شواطئ أستراليا أو جنوب أفريقيا. وفي بداية عام 2020، سيبدأ النقل على طول الطريق من جزيرة هيرد، التي لا تبعد كثيرا عن القطب الجنوبي، إلى شواطئ مدينة الفجيرة في الإمارات.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم إنشاء آلية خاصة لتعبئة مياه الشرب، التي تم الحصول عليها من ذوبان الجبال الجليدية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع القائمون على المشروع أن الجبال الجليدية ستساعد على تقليل ملوحة مياه البحر وزيادة كمية الأمطار، وتجذب السياح.