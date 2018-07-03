التجمع: تصاعد خطير في حجم الانتهاكات بحق الصحفيين خلال يونيو

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، استهدافها وانتهاكاتها تجاه الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، وخاصة خلال تغطيتهم فعاليات مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة والمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، حيث سجلت وحدة الرصد في التجمع الاعلامي الفلسطيني أكثر من٦٦ انتهاكاً "إسرائيلياً".

وتنوعت الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال شهر حزيران الماضي بالاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاعتداء المباشر بالضرب وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى المنع من السفر والتغطية الميدانية.

وجاءت الانتهاكات "الإسرائيلية" على النحو التالي: (5) حالات اعتقال بحق كل من الصحافي أحمد الصفدي، المصور الصحفي الحر بلال الطويل، الكاتب الصحفي والناشط المقدسي راسم عبيدات، مشهور وحواح، الصحافية سوزان العويوي، حيث تم إطلاق سراحهم جميعا باستثناء الصحفية "العويوي"، (4) احتجاز، (5) إصابات بالرصاص الحي، (8) إصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، (10) حالات الاختناق، (8) اعتداء وضرب، (3) استدعاء، (11) منع تغطية، (5) تمديد اعتقال ومحاكمة، (6) اقتحام منازل،(1) منع إقامة إفطار للصحفيين برمضان في القدس المحتلة.

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فقد شهر الشهر المنصرم تصاعدا خطيرا في حجم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون على أيدي العناصر والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم رصد (٤٢) انتهاكاً بحق الصحفيين ووسائل الاعلام، تمثلت في اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله على الصحافيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها، والرش بغاز الفلفل، والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة. وتعرض في ذات الوقت ما لا يقل عن 8 صحافيين في غزة للاعتداء من قبل عناصر أمنية بلباس مدني، ومنع الصحفيين من التغطية وتمت مصادرة جوالاتهم، كما وتم حذف ما صوره بعضهم عن جوالاتهم خلال مشاركتهم في تغطية التظاهرة السلمية في ساحة السرايا وسط مدينة غزة .

فيما استدعت الاجهزة الأمنية الفلسطينية (جهاز الأمن الوقائي) في الخليل، ثلاث مرات وبشكل متتالي كلاً من مراسل موقع "الحدث" الإخباري مصعب شاور، ومراسل موقع "شهاب" عامر أبو عرفة، والصحافي في راديو "الخليل" أمجد شاور، للمقابلة في مقر الأمن في رام الله.

فيما تعرضت للاعتداء والضرب من قبل عناصر أمنية في نابلس مراسلة الترا فلسطين الزميلة لارا كنعان، سبق ذك اعتداء مشابه بحق الصحافية في قناة "تي.أر.تي" التركية مجدولين حسونة في طولكرم.

وفيما يلي تفاصيل لأهم الانتهاكات التي رصدها التجمع الإعلامي في تقريره الشهري:

أولا: الانتهاكات الإسرائيلية:

١/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تصيب مصوّر وكالة "سكاي برس" المحلية هيثم امدوخ بالرصاص الحي في قدمه، أثناء تغطيته مسيرة "العودة الكبرى" في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

١/٦/٢٠١٨: محكمة الصلح في مدينة الناصرة، تؤجل النطق بالحكم في قضية الشاعرة دارين طاطور، والتي تُحاكَم بتهمة "التحريض على العنف وتأييد منظمات إرهابية" بسبب منشوراتها على "فايسبوك" إلى 24 حزيران/يونيو.

٣/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعقد جلسة محاكمة للزميل الصحفي مصعب قفيشة بمحكمة عوفر العسكرية بتهمة التحريض عبر "الفيسبوك".

٣/٦/٢٠١٨: محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الطالبة في كلية الإعلام بجامعة النجاح علا مرشود حتى بداية الشهر المقبل.

٣/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تقتحم منزل الزميل الصحفي ثائر الفاخوري في مدينة القدس المحتلة.

٥/٦/٢٠١٨: شرطة الاحتلال تحتجز مدير مؤسسة "إيليا" للإعلام الشبابي في مدينة القدس الصحافي أحمد الصفدي لمدة عشر ساعات، وحوّلته في الصباح إلى المحكمة في القدس التي أفرجت عنه بشروط، تتضمّن الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، ومنع التصوير أو التواجد في أي اعتصام في القدس حتى الرابع من تموز/يوليو المقبل.

٥/٦/٢٠١٨: جيش الاحتلال يحقق ميدانياً مع الصحفي محمد القيق وتحذيره من المشاركة بأي فعاليات ونشاطات الاحتلال وذلك بعد اقتحام منزل والده الشيخ أحمد القيق في دورا ويجري عمليات تفتيش واستجواب.

٥/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل الصحافية سوزان العويوي عضو مجلس بلدية الخليل بعد اقتحام منزلها صباح اليوم

٦/٦/٢٠١٨: الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة الصحفية سوزان العويوي من الخليل لمدة ١١ يوما على ذمة التحقيق ويمنع المحامي من زيارتها.

٧/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تفرج عن الصحفي مصعب قفيشة من مدينة الخليل بعد اعتقال دام أسبوع، واجبرته بدفع غرامة مالية قبل الافراج.

٧/٦/٢٠١٨: محكمة الصلح في مدينة الناصرة، تؤجل النطق بالحكم في قضية الشاعرة دارين طاطور، والتي تُحاكَم بتهمة "التحريض على العنف وتأييد منظمات إرهابية" بسبب منشوراتها على "فايسبوك" إلى 24 حزيران/يونيو.

٨/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تستهدف مراسل إذاعة "صوت الاقصى" المحلية اسماعيل أبو عمر بقنبلة غاز، أثناء تغطيته مسيرة "العودة الكبرى" في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.

٨/٦/٢٠١٨: إصابة الصحفية شرين سلول خلال تغطيتها مليونية القدس شرق البريج وسط قطاع غزة.

٨/٦/٢٠١٨: طائرات الاحتلال تستهدف طاقم فلسطين اليوم بعدد من قنابل الغاز شرق مخيم جباليا.

٨/٦/٢٠١٨: إصابة الصحفي أمجد الرقب بقنبلتي غاز في القدم أثناء تغطيته للأحداث الميدانية في منطقة خزاعة شرق خانيون.

٨/٦/٢٠١٨: إصابة الصحافية إسراء العرعير بحالة اختناق جراء قنابل الغاز خلال تغطيتها فعاليات مسيرة العودة.

٨/٦/٢٠١٨: إصابة مصور الوكالة الفرنسية محمد البابا برصاص الاحتلال في قدمه خلال تغطيته مسيرات العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

٩/٦/٢٠١٨: شرطة الاحتلال تمنع إقامة إفطار للصحافيين في فندق "الجيروسلم" في مدينة القدس، بعد دهمها المكان بأمر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان، بحجة أن الإفطار مموّل من قِبل السلطة الفلسطينية.

١١/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل المصور الصحفي الحر بلال الطويل من الخليل بعد مداهمة منزله في الخيل، حيث صادرت جهازه المحمول والحاسوب والكاميرا.

١٣/٦/٢٠١٨: إصابة الصحفي أحمد معمر خلال تغطيته مسيرات العودة شرق رفح، كما عُثر علي طلق آخر في جسمه بعد شهرين من الإصابة عيار 250.

١٤/٦/٢٠١٨: محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الصحفي بلال الطويل من الخليل حتى يوم 20 مايو المقبل.

١٨/٦/٢٠١٨: شرطة الاحتلال تحتجز مدير مؤسسة "إيليا” للإعلام الشبابي في مدينة القدس الصحافي أحمد الصفدي، والصحافي الحرّ راسم عبيدات لعدة ساعات عدة، خلال تغطيتهما فعالية نظّمتها السفارة الروسية في فندق "الامبسادور" في مدينة القدس.

١٩/٦/٢٠١٨: محكمة الاحتلال في "عوفر" تؤجل محاكمة الاسير الصحفي مصعب سعيد من مدينة رام الله حتى تاريخ 18-7-2018.

٢٠/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل الكاتب الصحفي والناشط المقدسي راسم عبيدات (60 عامًا) بعد اقتحام منزله في جبل المكبر بالقدس.

٢٠/٦/٢٠١٨: محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الأسير الصحفي بلال الطويل من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

٢٠/٦/٢٠١٨: الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيديّة على مقترح القانون الذي بموجبه يمنع توثيق ممارسات الجنود الإسرائيليين خلال أدائهم عملهم العسكري على الأراضي الفلسطينية كافة، وينصّ المقترح على السجن حتى خمس سنوات لمن ينشر للجمهور مثل هذا التسجيل، وإذا تم النشر بهدف "المسّ بأمن الدولة" فعقوبة السجن هي حتى عشر سنوات.

٢١/٦/٢٠١٨: محكمة الصلح في مدينة الناصرة المحتلة، تؤجل للمرة الثانية النطق بالحكم في قضية الشاعرة دارين طاطور، والتي تُحاكَم بتهمة "التحريض على العنف وتأييد منظمات إرهابية" بسبب منشوراتها على "فايسبوك" حتى تاريخ 31-7-2018.

٢٢/٦/٢٠١٨: إصابة مصوّر وكالة "الأناضول" التركية علي جاد الله بشظايا رصاصة متفجرة في يده اليمنى أثناء تغطيته مسيرة "العودة الكبرى" شرق مدينة غزة.

٢٢/٦/٢٠١٨: إصابة مراسل وكالة "24 نيوز" الإخبارية المحلية أحمد الفيومي بقنابل غاز مسيل للدموع أدت إلى إصابته بالإغماء، أثناء تغطيته مسيرة "العودة الكبرى" شرق مدينة غزة.

٢٢/٦/٢٠١٨: إصابة الصحفيين يوسف الدريملي وأسعد البيروتي ويوسف اصليح بالاختناق الشديد بالغاز خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة شرق غزة.

٢٢/٦/٢٠١٨: إصابة المصور الصحفي ناصر اشتية بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

٢٢/٦/٢٠١٨: الأسيرة الصحفية سوزان العويوي(40 عاما) تتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في معتقل عسقلان ما سبّب لها انتكاسة صحية.

٢٢/٦/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز لعدة ساعات، مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مشهور وحواح، ومراسل تلفزيون فلسطين عزمي بنات، وتمنعهم من تغطية فعالية تضامنية مع مواطني منطقة الحمرا القريبة من بني نعيم شرق الخليل.

٢٦/٦/٢٠١٨: إصابة المصورة الصحفية نسرين الشامي برصاص الاحتلال شرق نابلس.

٢٧/٦/٢٠١٨: محكمة عوفر الاحتلالية تحكم على الزميلين الصحفيين علاء الطيطي وأمير أبو عرام بغرامة مالية قدرها 2000 شيقل و16 شهرا مع وقف التنفيذ على خلفية عملهم الصحفي.

٢٧/٦/٢٠١٨: محكمة الاحتلال العسكرية تفرج عن الصحفي بلال الطويل من الخليل بعد أسبوعين من اعتقاله.

٢٨/٦/٢٠١٨: الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة الصحفية سوزان العويوي حتى يوم 8 يوليو الجاري.

٢٩/٦/٢٠١٨: اصابة طاقم وكالة فلسطين الحدث بالاختناق شرق خانيونس، وهم الصحافية مادلين الاقرع ومحمد شاهين.

ثانيا: تفاصيل الانتهاكات الداخلية:

٣/٦/٢٠١٨: جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، يعتقل الصحافي في شبكة "قدس الإخبارية" عبد المحسن شلالدة، بعد استدعائه هاتفياً، للتحقيق معه في مقرّ الأمن الوقائي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

٦/٦/٢٠١٨: جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الخليل، يستدعي كلاً من مراسل موقع "الحدث" الإخباري مصعب شاور، ومراسل موقع "شهاب" عامر أبو عرفة، والصحافي في راديو "الخليل" أمجد شاور، للمقابلة في مقر الأمن في رام الله.

٧/٦/٢٠١٨: محكمة الصلح في الخليل، تقرر إخلاء سبيل الصحافي في شبكة "قدس الإخبارية" عبد المحسن شلالدة، بعد أربعة أيام على اعتقاله إثر استدعائه من قِبل الأمن الوقائي.

١٢/٦/٢٠١٨: جهاز الأمن الوقائي يطلق سراح الصحفية مجدولين حسونة، بعد احتجازها لعدة ساعات لدى عودتها من اسطنبول عبر معبر الكرامة ويسلمها استدعاء للمقابلة لدى وقائي بيتونيا.

١١/٦/٢٠١٨: جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في رام الله، يستدعي الصحفي مصعب شاور مراسل صحيفة الحدث في الخليل.

١١/٦/٢٠١٨ : جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في رام الله يستدعي الصحفي عامر أبو عرفة من الخليل، للمرة الثالثة مبيناً أن المرة الأولى اتضح أنها لتحديث البيانات، وأن طفله الجديد عبيدة ليس مكتوباً عندهم في السجلات!.

١٣/٦/٢٠١٨: محكمة صلح جباليا، تؤجل النطق بالحكم في قضية مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع غزة الصحافي عامر بعلوشة، الذي يُحاكَم بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا"، إلى الرابع من تموز/يوليو الجاري.

١٣/٦/٢٠١٨: الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله تعتدي على الصحفيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها، والرش بغاز الفلفل، والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، وعُرف من الصحفيين المعتدى عليهم، مراسلة قناة "فلسطين اليوم" جيهان عوض، مراسلة موقع "شاشة نيوز" هبة عريقات، مراسل موقع "ألترا فلسطين" أحمد يوسف، مراسلة مركز "سكايز" الزميلة نائلة خليل، مصوّر وكالة "أنباء الإمارات" علي عبيدات، طاقم قناة "العربي" الذي ضم المراسلة يارا العملة والمصوّر إيثار أبو غربية، مراسلة قناة "الميادين" نسرين سلمي، مصوّر وكالة "رويترز" سائد هواري، مصوّر قناة "الغد العربي" منذر الخطيب، مراسل وكالة "الاناضول" هشام أبو شقرة، مصوّر "وكالة الصحافة الفرنسية" عباس المومني، طاقم قناة "القدس" الذي ضم المراسل علاء الريماوي والمصوّر قتيبة حماد ومراسل قناة "برس تي في" محمد حمايل، إضافة إلى احتجاز المصور الصحافي الأميركي الحرّ سيث هيرلد لمدة ثلاث ساعات.

١٨/٦/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية في قطاع غزة، تُجبر مراسلة موقع "شبكة نوى" الإخبارية شيرين خليفة ومراسلة "قناة ٢١٨" الليبية ناهد أبو هربيد، على مسح الصور والفيديوهات من جهازيهما الخلويين خلال تغطيتهما الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأسرى المحرَّرون في ساحة السرايا في مدينة غزة، للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة.

٢٥/٦/٢٠١٨: إذاعة "راية FM" في رام الله تفصل الصحفي محمد نصّار من عمله في الإذاعة بسبب تقديمه حلقة إذاعية عن رفع العقوبات عن غزة والتظاهرات التي رافقتها في الضفة الغربية.

٢٥/٦/٢٠١٨: جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الخليل، يستدعي للمرة الثالثة كلاً من مراسل موقع "الحدث" الإخباري مصعب شاور، ومراسل موقع "شهاب" عامر أبو عرفة، والصحافي في راديو "الخليل" أمجد شاور، للمقابلة في مقر الأمن في رام الله .

٢٧/٦/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية الفلسطينية تعتدي بالضرب على الصحافية في قناة "تي.أر.تي" التركية مجدولين حسونة، لمنعها من التصوير خلال مسيرة احتجاجية طالبت برفع العقوبات عن قطاع غزة في مدينة طولكرم.

٢٨/٦/٢٠١٨: محكمة الصلح في رام الله تؤجل البت في قضية الصحفي جهاد بركات بتصوير موكب رئيس الوزراء على حاجز عناب إلى ٣٠/٩/٢٠١٨ للنطق بالحكم.

٣٠/٦/٢٠١٨ عناصر أمن بملابس مدنية يعتدون بالضرب على مراسلة الترا فلسطين الزميلة لارا كنعان ويستولون على هاتفها خلال وقفة احتجاجية في نابلس للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.