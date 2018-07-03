محمد بن سلمان يعيّن مستشارًا له

ذكر تقرير على الموقع الإلكتروني لصحيفة مال اليوم الثلاثاء أنه تم تعيين كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لسيمنس وألكوا، مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتبارا من أول أغسطس آب.

وأفاد التقرير بأن كلاينفيلد سيترك موقعه الحالي كرئيس تنفيذي لمشروع نيوم، وهو مخطط لإقامة مدينة عملاقة ومنطقة أعمال في المملكة، لكنه سيحتفظ بموقعه في المجلس التأسيسي للمشروع، وفقا لرويترز.

وقال التقرير أن كلاينفيلد سيتولى "مهاما أوسع نطاقا لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية".

وشرع الأمير محمد في برنامج إصلاحي شامل يستهدف إبعاد الاقتصاد السعودي عن الاعتماد على صادرات النفط من خلال بيع أصول حكومية بمليارات الدولارات وتطوير صناعات جديدة من السياحة إلى التكنولوجيا.

وكان كلاينفيلد، الذي سيشغل موقعه الجديد اعتبارا من أول أغسطس آب، عين لقيادة مشروع نيوم عندما جرى الإعلان عنه في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وسيحل محله نظمي النصر، المكلف بتطوير استراتيجية المدينة العملاقة ولديه خبرة تربو على 30 عاما في العملاق النفطي أرامكو.

وتتوقع السعودية أن تصل الاستثمارات العامة والخاصة في نيوم إلى 500 مليار دولار في نهاية المطاف.

وستركز المدينة العملاقة، التي لها نظام قضائي وتشريعي خاص بهدف جذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والصناعات المتطورة والسياحة.