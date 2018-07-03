الجهاد:إلغاء المسيرة النسائية في "مارون الراس"..والأنشطة داخل المخيمات

أعلن ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، أنه تمّ إلغاء المسيرة الفلسطينية النسائية الحاشدة إلى "مارون الراس" على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والاستعاضة عنها بأنشطة وفعاليات داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأوضح ممثل "حركة الجهاد الإسلامي"، إحسان عطايا، إنه تمّ إلغاء المسيرة النسائية الحاشدة في مارون الراس "لأسباب تنسيقية وأخرى لوجستية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التضامن مع المسيرات النسائية في غزة وباقي فلسطين المحتلة سيتواصل في المخيمات الفلسطينية تلبية للدعوة التي أطلقتها الهيئة القيادية لمسيرة العودة في غزة".

وأضاف عطايا: "الحشد في مارون الراس له رمزيته، لأنه يوجه رسالة مباشرة إلى العدو الصهيوني، بأن كل طفل وامرأة وشاب وشيخ فلسطيني مستعد للزحف إلى الحدود مع أرضنا المحتلة في كل وقت، وأن التمسك بحق العودة هو موقف كل فلسطيني لاجىء.

وتابع: بالتأكيد، فإن أهلنا في المخيمات الفلسطينية، ولا سيما النساء، سيعلنون غداً، من كل مخيماتنا في لبنان، تمسكنا بأرضنا ورفض أبناء شعبنا لقرارات الإدارة الأمريكية ومؤامرة صفقة القرن التي تأتي على حساب مقدساتنا وتهدف إلى تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق الحياة الكريمة عبر استهداف وكالة الأونروا وشطب حق العودة".

يُذكر أن (الهيئات الفلسطينية النسائية) كانت قد دعت إلى مسيرة حاشدة إلى مارون الراس، تحت عنوان (فلسطينيات نحو العودة وإسقاطاً لصفقة القرن)، تزامناً مع مسيرات حاشدة مشابهة تنطلق في كل من غزة وحيفا والضفة ومخيمات سوريا، إضافة إلى تونس وماليزيا والسويد وإيطاليا وبلدان أخرى.