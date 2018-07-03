الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، 13 مواطناً خلال مداهمات واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية.

وأصيب شاب خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم؛ كما اندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأفاد شهود عيان بأن أحد الجنود أصيب بالحجارة.

وعرف من المعتقلين: