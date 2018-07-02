نصائح للحفاظ على الأطعمة آمنة وطازجة في الصيف

ترتفع سرعة تلف الأطعمة صيفاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتبرز الحاجة إلى بعض الإجراءات الضرورية للحفاظ عليها. وفيما نصائح، لإبقاء الأطعمة آمنة وطازجة في الصيف الحار، حسب موقع أسيان إنسبريشنز الإلكتروني:

تخزين الأطعمة في المكان المناسب يلعب تخزين الأطعمة في المكان الصحيح والعبوات المناسبة دوراً هاماً للحفاظ عليها، ويفضل دوماً وضع الأطعمة وخاصة تلك المعرضة للتعفن والتلف، في مكان بارد وجاف أو وضعها في الثلاجة.

تخزين اللحوم في الثلاجة لا يجب أن تبقى اللحوم خارج الثلاجة على الإطلاق، وينصح بشراء حصص مناسبة منها، للتخفيف من كميات اللحوم التي يمكن أن تفسد مع الوقت، كما يجب الانتباه إلى أن لا تتسرب السوائل من اللحوم إلى الأطعمة الأخرى الموجودة في الثلاجة.

تخزين الحبوب في صناديق محكمة الإغلاق هل تعلم أن الحشرات يمكن أن تعيش في الصناديق الكرتونية، التي يتم تخزين الحبوب فيها في المتاجر، لذلك ينصح بتجفيف الحبوب في الشمس لمدة ساعة تقريباً، ومن ثم تخزينها في صناديق محكمة الإغلاق في المطبخ.

وضع العبوات القديمة في المقدمة يفضل دوماً تخزين عبوات الأطعمة القديمة في المقدمة، والأطعمة الحديثة في الخلف، وذلك لاستهلاك كافة الأطعمة قبل انتهاء مدة صلاحيتها.