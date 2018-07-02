الأطعمة المعرضة لمبيدات حشرية تسبب السمنة والسكر

ذكرت دراسة أجراها فريق من الباحثين في المعهد الوطني للبحوث الزراعية في فرنسا، أن هناك علاقة بين التعرض للمبيدات الحشرية والإصابة بالأمراض المرتبطة بالتمثيل الغذائي "الأيض" كالبدانة، خاصة لدى الذكور مقارنة بالإناث.

وأوضحت لورانس بايراسترو الباحثة الفرنسية في المعهد، أنها أجريت تجاربها على مجموعة من ذكور الفئران لمدة عام، حيث تم تغذيتها بطعام يحتوى على مبيدات حشرية، ولوحظ أن ذكور الفئران تضاعف وزنها وظهرت عليها علامات للإصابة بمرض السكر وزيادة في نسبة السكر في الدم صائم، فيما عانت أكبادها من ارتفاع مستويات السكريات.

وأضافت أنه بالنسبة لإناث الفئران لم تظهر لديهن أية مشاكل في هذا الصدد، ويرجع ذلك إلى تأثير هرمون "الأستروجين"، الذى حماهن من الآثار السلبية الناجمة عن التعرض لمبيدات الحشرات .