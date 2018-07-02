لأول مرة علماء يرصدون لحظة ميلاد كوكب جديد

استخدم مجموعة من علماء الفلك أقوى تليسكوب على الإطلاق من أجل النظر في أعماق الكون لرصد لحظة ميلاد كوكب لأول مرة، إذ استعانوا بتليسكوب ESO في صحراء أتاكاما بتشيلى للقيام بهذه المهمة، لرصد هذا الكوكب الذى يعتقد أنه كان على بعد 370 سنة ضوئية من الأرض. ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، اعتمد العلماء على أداة Sphere بالتليسكوب، والتي سمحت للخبراء بقياس سطوع الكوكب، مما ساهم فى الوصول إلى هذا الاكتشاف، إذ تم تنبيه الباحثين إلى ميلاد الكوكب الجديد من خلال تحليل الأطوال الموجية المختلفة للضوء لقياس خصائص غلافه الجوي.

ويعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة إلى الأمام في مجال استكشاف الفضاء ويوفر رؤية جديدة حول كيفية تشكل الكواكب. وقاد هذا الاكتشاف فريق في معهد ماكس بلانك للفلك كجزء من مشروع المرصد الأوروبي الجنوبي، إذ ولد هذا الكوكب الذى يطلق عليه اسم "PDS 70b"، من ظل نجمه الصغير مع تشكل النظام الشمسي. وقد حجبت محاولات سابقة لمشاهدة تشكيل الكواكب بسبب الغبار، ومع ذلك تجاوزت هذه الصورة الأخيرة هذا الغبار عن طريق تحليل الضوء حول الكوكب الذى تم تشكيله حديثا.