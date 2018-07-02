انستغرام تتيح إضافة موسيقى من اختيار المستخدم في "القصص"

أعلنت منصة انستغرام بدء استخدام ميزة جديدة في القصص التي ينشرها مستخدمو المنصة من خلال السماح لهم بإضافة مقاطع موسيقية.

ويمكن للمستخدم الآن، إضافة مقاطع موسيقية من مكتبة موسيقى أعدتها المنصة مسبقا وتضم آلاف الأغاني الى القصص المصورة التي ينشرها عبر حسابه. كما ويمكنه قبل بدء تصوير فيديو معين، أن يقوم من خلال التطبيق اختيار الأغنية التي يريدها، أو جزءا منها ومن ثم بدء تسجيل الفيديو، وعند نشره كـ"قصة" في حسابه فسيتم إضافة المقطع الموسيقي تلقائيا.

كما ويمكن إضافة الأغاني أيضا الى الصور التي يشاركها في زاوية "القصص". وقالت منصة انستغرام إنه يتم بشكل يومي إضافة المزيد من المقاطع الموسيقية للمكتبة الموجودة حاليا.

كما وأكدت أنها تعمل على إضافة مسارات وفنانين جدد كل يوم، ويمكن للمستخدم البحث عن أغنية معينة أو حسب الحالة الموسيقية أو النوع أو ما هو شائع، كما تتيح للمستخدم أيضًا التقديم السريع أو التراجع للعثور على جزء معين من الأغنية التي يريد إضافتها.

إلا أن هذه الميزة تعمل بنظام التشغيل iOS فقط حتى الآن، ولكنها ستصل قريبًا إلى نظام أندرويد وفق ما أشارت اليه المصادر التكنولوجية.