الاتحاد الأوروبي يراجع مجددا طرق تدخله بدعم "حل الدولتين"

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين انه سيعيد النظر في سبل التدخل التي ينتهجها امام "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في تعزيز حل الدولتين في المنطقة. وسيقوم ممثلو دول الاتحاد بعرض استنتاجاتهم في نهاية شهر اب/أغسطس في منتدى وزراء خارجية الاتحاد.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم وزيرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ، ان هذه العملية سيقودها كريستيان دانيلسون، مسؤول المفوضية الأوروبية و فرناندو جنتليني المسؤول عن الشرق الأوسط في الخدمات الخارجية والذي عمل حتى وقت قريب المبعوث الخاص للشرق الأوسط. وسيجتمع الاثنان أيضا هذا الأسبوع مع ممثلين من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في اطار مراجعة مجددة ومستمرة لتدخل الاتحاد بالمنطقة ودعم حل الدولتين. وأقرت هذه العملية خلال اجتماع وزارة خارجية الاتحاد أيضا في سبتمبر 2017.

هذه العملية بحسب بيان المتحدثة مايا كوتشنشك، هو للتأكد من ان طبيعة التدخل الأوروبي بالمنطقة، الذي يشمل عملا ديبلوماسيا، مساعدات مالية وغيرها –"فعالة وناجحة"، الى اقصى حد ممكن لتعزيز حل الدولتين. البيان تطرق الى التدخل في قطاع غزة، حيث انه بحسب البيان مع الضفة الغربية يشكل "جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

ويشدد الاتحاد الأوروبي انه لا توجد لديهم أي نوايا لتقليل المستوى الحالي من التمويل أو تغيير سياساته بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ، انما "سماع مواقف" الأطراف بشأن العقبات نحو السلام وتطبيق حل الدولتين. ويشدد الاتحاد الأوروبي مع ذلك بانه "بقي ملتزم باصرار" بهذا الحل :"بانه الحل المثالي الوحيد" لتحقيق سلام عادل ودائم.