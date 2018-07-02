الأحمد: مصر وجهت دعوات للأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة

كشف عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن تحركات واتصالات تجرى بين مصر والفصائل الفلسطينية في الوقت الراهن لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال الأحمد، لقناة "الغد"، اليوم الإثنين، "إن معلوماته أن مصر وجهت دعوات وبدأت التحرك مع الأطراف المعنية جميعا، ولكن نحن نقول لم يعد الوقت يحتمل التأجيل ويجب أن تتسلم الحكومة إدارة غزة بالكامل".

وأكد الأحمد، أن الجانب الفلسطيني متمسك بالوساطة المصرية، مشددا على عدم الحاجة إلى اتفاق جديد أو حوارات جديدة، أو وسطاء جدد بين الفصائل”.

جدير بالذكر أن ملف المصالحة الفلسطينية معطل منذ وقوع التفجيرات التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال زيارته قطاع غزة في شهر مارس الماضي، وتبع ذلك فرض الرئيس محمود عباس إجراءات عقابية تمثلت بخصم على رواتب الموظفين التابعين للسلطة في قطاع غزة.